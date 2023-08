Vučić: Neki očekuju da Republika Srpska pristane na samouništenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju teška situacija posle sankcija, kao i neprimerenih i neodgovornih optužnih akata podignutih protiv predsednika RS Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Srpske Miloša Lukića.

Vučić je rekao da neki, koji su 30 godina ćutali, sada misle da je vreme za obračun sa Republikom Srpskom, i naveo da se sada vodi i hajka i protiv predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. – A gde mislite da vas to vodi, dokle mislite da to ide, šta očekujete da se desi na kraju? Da Republika Srpska pristane na samouništenje, samoukidanje? Šta je to što očekujete? – upitao je Vučić. Vučić je objasnio da se njegova nedavna poseta Republici