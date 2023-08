Od nedelje, 20. avgusta počinje prijavljivanje za 10.000 dinara jednokratne državne pomoći majkama i samohranim očevima koji imaju decu do 16 godina. Pomoć može dobiti svako dete državljanin Srbije od tek rođenog do 16. godine starosti. Prijava se vrši na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs, a trajaće do 20. septembra.