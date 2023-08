Večeras se teško diše: Tropska noć u Srbiji, evo gde se temperatura neće spuštati ispod 20°C

Od sutra stabilnije u većem delu Srbije

Današnji dan u Srbiji protekao je u znaku veoma toplog vremena. Kako je pljuskova sa grmljavinom bilo u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije u tim predelima bilo je najugodnije, uz temperature do 30-31°C, u Beogradu do 32°C, a najtoplije je bilo na jugoistoku Srbije, pa je tako Leskovac merio 35°C. Vrlo toplo je i ove večeri. Širom Srbije temperature se kreću od 20 do 24°C, a najtoplije je u Beogradu sa 25°C. S obzirom na to da je relativna vlažnost