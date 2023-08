U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni Celzijusa

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i toplo, ponegde u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Ujutro po kotlinama na jugozapadu zemlje, kao i na Pešterskoj visoravni kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, najviša od 33 do 36 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas sunčano i toplo. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 20 do 22, najviša oko 35 stepeni. Sledećih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 33 do 36 stepeni Celzijusa, samo je u