Tropska oluja "Harold" stigla do Teksasa: Na snazi više upozorenja o poplavama i tornadu

Očekuje se da će oluja nastaviti da sa sobom donosi kišu, vetar i grad dalje u unutrašnjost SAD

Tropska oluja "Harold" stigla je na jugoistočnu obalu Teksasa, donoseći još jakih kiša i vetrova na jug Sjedinjenih Američkih Država. U toj saveznoj državi je na snazi više upozorenja o poplavama i tornadu, prenosi Bi-Bi-Si. Iz Nacionalne meteorološke službe najavljuju 2,5 do 7,6 centimetara padavina za manje od sat vremena u pojedinim regionima. Upozorenja na tropsku oluju izdata su od reke Rio Grande, duž južne granice države, do do zajednice Port O' Konor,