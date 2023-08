Tropsko vreme u Srbiji, blizu 40 danas! Paklene vrućine do kraja nedelje, a onda nagli pad temperature

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, do 36 stepeni.

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, do 36 stepeni. Srbija: U četvrtak duži sunčani periodi i vrućina, ali stepen-dva manja nego u sredu. U toku dana biće lokalnog razvoja oblaka sa šansom da bude ređih kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 23°C, maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo. Beograd: U četvrtak sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka.