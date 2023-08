Blagi pad temperature uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom

Ciklon sa srednjeg Jadrana doneće u Srbiji blagi pad temperature, kišu i lokalne pljuskove. Samo će na severu zemlje biti sunčano. Najviša denevna temperatura od 32 do 35 stepeni.

Za danas je prognoziran manji pad temperatura za 2-3 stepena, ali već od petka ponovo veoma toplo. Osveženje se očekuje tek 29. avgusta. Ujutru od 16 do 23 stepena, najviša temperatura od 32 do 35. U Beogradu povremeno kiša i pljusak, ali se obilnije padavine ne očekuju. Najviša temperatura do 33 stepena. U Vojvodini promenljivo oblačno i toplo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni i