U Beogradu u subotu 17. protest “Srbija protiv nasilja”, počela blokada Gazele

U Beogradu su za subotu najavljeni protest "Srbija protiv nasilja" i , u organizaciji Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS), blokada mosta Gazela.

U Beogradu na 17. protestu "Srbija protiv nasilja", po najavi tehničkih organizaora, šetaće se do sedišta Radio televizije Srbije (RTS) i Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Početak protesta zakazan je za 19.00 ispred zgrade Skupštine Srbije, a potom će protestna šetnja biti organizovana Dečanskom, Makedonskom, Takovskom ulicom do RTS, a onda do REM-a. Gradjanski protesti u Beogradu, a potom i širom Srbije, počeli su posle dva masovna ubistva 3. i 4.