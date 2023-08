Gori asfalt u Beogradu - temperatura 38 stepeni! Pakleni vikend, a onda nas čeka osveženje, evo kada je najavljena kiša!

Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 25°C, maksimalna od 36°C do 39°C.

Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 25°C, maksimalna od 36°C do 39°C. U Srbiji pretežno sunčano i jaka vrućina tokom dana sa slabim lokalnim razvojem oblaka na jugu i zapadu Srbije. Vetar slab istočni i južni, u pomoravlju i podunavlju slab do umeren jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 25°C, maksimalna od 36°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 30°C. U Beogradu pretežno sunčano i jaka vrućina.