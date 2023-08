Danas i sutra biće vrelo, lakše ćemo disati od utorka

Vremenska prognoza U pojedinim delovima Srbije će na snazi biti crveni meteo-alarm. U najtoplijem delu dana živa na termometru biće uzmeđu 34 i 38 stepeni

Do ponedeljka posle podne očekuju nas više temperature nego što su bile prethodnih dana, upozorava Republički hidrometeorološki zavod, prenosi RTS. Tako će jutarnja temperatura u Srbiji biti od 15 do 23, a maksimalna dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu će biti 37 stepeni. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području umeren do jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima i preko 70 km/h. U zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i na jugoistoku zemlje