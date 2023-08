RHMZ: Sutra posle podne i uveče mogući pljuskovi, grad i olujni vetar

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje da se sutra u Srbiji očekuju pljuskovi i grmljavina, uz grad i olujni vetar u južnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje posle podne i uveče.

Pljuskovi će lokalno biti intenzivniji – od 20 do 40 mm za kratko vreme, navedeno je u saopštenju. Najavljeno je osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a posle podne i uveče u centraloj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde će biti intenzivnih pljuskova uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni pljuskova, prenosi Tanjug. Duvaće slab i umeren, na planinama ponegde i jak južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša od 27 do 31