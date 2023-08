Dačić sa Lajčakom i šefovima diplomatije na Bledskom strateškom forumu: "Voleli bismo, ali ne verujemo u Mišelov datum" (foto/video)

Na Bledskom strateškom forumu održava se panel "Zapadni Balkan: Sve se menja ali sve ostaje isto?", na kojem specijalni izaslanik EU za Miroslav Lajčak debatuje sa šefovima diplomatije, među kojima je prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, o perspektivama i pridruživanju Evropskoj uniji.

Dačić je na panelu u okviru “ Bledskog strateškog foruma”, upitao specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka - da li Šarl Mišel danas misli ono što je rekao juče. - Da li je rekao to kao on, ili u ime EU? Da li sve države članice stoje iza toga? Bio bih radostan da je to tačno. Ali, isto tako, čini mi se da 10, 11 godina, svi mi učestvujemo na ovakvim skupovima i na svakoj konferenciji postoji čuvena tema – evropske integracije Zapadnog Balkana - konstatovao je