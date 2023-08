"Uvek moramo pred sebe da postavimo novi zadatak" Vučić posle obilaska puta Raška - Novi Pazar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas rekonstruisani put Raška - Novi Pazar.

Reč je o deonici puta Novi Pazar – Raška, koja je rekonstruisana nalazi se na magistralnom putu Beograd – Kraljevo – Raška – granica sa Crnom Gorom. - Uvek moramo pred sebe da postavimo novi zadatak, jer ako su nam lako dostižni ciljevi, nikada ništa veliko nećemo postići. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Ovako, dignemo lestvicu i idemo dalje, guramo dalje, da vidimo šta je to što još možemo da uradimo za ljude - poručio je