Đilas pozvao Šapića da podnese ostavku

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da Aleksandar Šapić "izmišlja sve i svašta, samo da ga niko ne bi pitao šta je kao gradonačelnik uradio kako bi se poboljšala bezbednost dece u školama i ljudi na ulicama ili koliko će novoizgrađenih škola sutra, prvog septembra, otvoriti".

- U vreme kada sam ja bio gradonačelnik, a on pomoćnik, otvarane su po dve godišnje. U to vreme je zatvoreno preko 80 kladionica koje su kršile zakon i tu akciju je, kao pomoćnik gradonačelnika, vodio upravo on. Danas kao gradonačelnik ne sme da zatvori nijednu. Da ne poredim broj mostova, kupljenih tramvaja, autobusa, trolejbusa, izgrađenih domova zdravlja i obdaništa tada i sada - naveo je Đilas u pisanoj izjavi, odgovarajući na kritike koje je Šapić ranije dans