Konačno prestanak padavina! Toplo i sunčano za prvi dan škole: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend

U petak, 1. septembra, toplije i suvo vreme. Srbija: Toplije i suvo sa dužim sunčanim intervalima tokom dana. Razvoj slabe prolazne oblačnosti možemo očekivati na zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljiv, u Timočkoj Krajini slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, maksimalna od 27°C na severu do 29°C na jugu i istoku Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do