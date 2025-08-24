Vremenska prognoza za 24. avgust: Jutro s kišom, popodne sunce, a evo gde će biti vetrovito

Mondo pre 54 minuta  |  Uroš Matejić
Prema vremenskoj prognozi za nedelju 24. avgust 2025. godine, jutro i pre podne donose prolazno naoblačenje, koje mestimično uslovljava kratkotrajnu kišu.

Jedino će na krajnjem severu biti pretežno sunčano. Tokom popodneva očekuje se razvedravanje u svim krajevima. Na istoku i jugoistoku Srbije biće vetrovito. Jutarnja temperatura kreće se od 9 do 15 stepeni, dok se maksimalna dnevna očekuje u rasponu od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je ujutru moguća slaba kiša uz oblačno vreme. Sredinom dana dolazi do razvedravanja, pa poslepodne preovladava pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. U toku noći na
RTS pre 5 minuta
Telegraf pre 44 minuta
Beta pre 5 sati
RTV pre 5 sati
RTS pre 5 minuta
Mondo pre 54 minuta
Telegraf pre 44 minuta
RTV pre 4 sati
Beta pre 5 sati