(Video) Iz zatvora u zadrugu 7: Teodora Radoičić pokazala da je tetovirala JMBG na intimnom delu, pa je pred svima zaprosio kršni Crnogorac

Kontroverzna Teodora Radoičić ušla je u rijaliti "Zadruga 7 - Elita" i pokazala tetovažu na intimnom delu tela, pa progovorila o zatvorskim danima.

- Ima treme, dugo nisam bila ovako medijski ispraćena. Priznajem, imam malo tremu. Tri godine kad si u izolaciji - to je prirodno. Koji savet mi je dala Tijana Ajfon? Nikakav, ne čujemo se. Poznajemo se, bili smo zajedno u onom pre rijalitiju, al' nismo u kontaktu - kazala je Teodora Radoičić pred našim kamerama. - Ljudi se menjaju, pokazaću svima kakva sam. Zatvor me je mnogo promenio, dosta me je smirio - istakla je ona, pa joj je Nikola Bulikić dobacio: "Udaj se