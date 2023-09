"Pozvale su me komšije, trčao sam kao bez duše": Deda devojčice (4) koju je izujedao nemački ovčar u Kotežu: "Pas je umiljat i niko ne bi pomislio da može da je povredi"

Devojčica M. L. (4), koju je juče u dvorištu kuće u beogradskom naselju Kotež izujedao nemački ovčar po licu i glavi, operisana je i nalazi se na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić". Kako kaže deda devojčice, do napada je došlo dok se ona igrala sa psom u dvorištu.

- To je unuka od mog pokojnog brata. Igrala se sa psom, koji je naš kućni ljubimac. Moja majka je bila na spratu, a unučica u dvorištu. Igrala se sa njim jer je on umiljat i to svi znaju. Nikada ga nismo vezivali u dvorištu jer nije ni bilo potrebe za tim. Niko ne bi ni pomislio da on može da napadne našu unuku i ovako ozbiljno da je povredi. Dok sam bio u prodavnici pozvale su me komšije i rekle šta se dogodilo. Kao bez duše sam dotrčao kući - priča deda