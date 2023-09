Kragujevčanin uhapšen zbog lažnih dojava o podmetnutim bombama

Policija u Kragujevcu brzim i efikasnim radom uhapsila je O.

L. (2003), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda. On se sumnjiči da je juče telefonskim putem nazvao 20 institucija i objekata u Kragujevcu i prijavljivao da su u njima postavljene eksplozivne naprave. Policija je proverom svih objekata utvrdila da su dojave bile lažne i potom intenzivnim radom identifikovala i uhapsila O. L. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden