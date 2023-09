Užas kod Niša: Osumnjičen da je obljubio devetogodišnju bratanicu

Mladića L.S. (23) iz okoline Ražnja uhapsili su policajci iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo obljuba nad detetom.

Sumnja se da je on obljubio devetogodišnju devojčicu iz tog sela,navela je Policijska uprava u Nišu. Prema nezvaničnim podacima, L. S. je rođeni brat oca devojčice. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu. Više javno tužilaštvo će naložiti sudskomedicinsko i neuropsihijatrijsko veštačenje žrtve. U Krivičnom zakoniku Srbije se navodi da za obljubu ili sa njom izjednačen čin nad detetom