Naučnik zarobljen u Turskoj pećini sada je na 180 metara udaljenosti od površine

Više od 150 spasilaca iz Turske i drugih zemalja danima radi na njegovom spasavanju iz treće najdublje pećine u Turskoj

Američki speleolog Mark Diki koji je ostao zarobljen na više od 1.000 metara ispod zemlje u južnoj Turskoj stigao je danas na oko 180 metara od površine zemlje i očekuje se da će biti spasen do sutra ujutru. ''Ne mogu da kažem tačno vreme kada će on izaći iz pećine, ali pretpostavljam da će to biti noćas ili sutra ujutru, ako sve bude kako treba'', rekao je koordinator Komisije za spasavanje iz pećina Tulga Sener, a prenosi Rojters. Speleološka organizacija Turske