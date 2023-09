Pravi letnji dan pred nama, temperatura i do 35 stepeni: Posle podne moguća pojava oblačnosti

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar

U Srbiji u sredu sunčano i veoma toplo, dok će ujutro biti sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14°C, u košavskom području do 18°C, maksimalna dnevna od 30 do 35°C. Kasnije posle podne i uveče očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. U Beogradu u sredu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 18°C, maksimalna dnevna 34°C.