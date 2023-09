Nisam znala kako ću acinoj ženi na oči zbog ane! Milena brutalno odgovorila na kompromitujući sadržaj koji Ćurčićeva poseduje o njoj!

Otvorila sve karte!

Nakon kratke reklamne pauze, voditelj novinar portala Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milenom Kačavendom. - Da li misliš da Ana pati za Zvezdanom nakon svega? - upitao je Darko. - Apsolutno da. Ja Anu bar kad su te stvari u pitanju jako dobro poznajem. Aca jeste uradio neke lepe stvari za Anu, ali mislim da ljubav nije razloog zbog čega je on radio sve to, već je patetika više umešana u sve to - kazala je Milena. Printscreen - Rekla si da si upućena u