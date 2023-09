Tramp: Sviđa mi se ono što je Putin rekao o meni

Bivši američki predsednik i mogući kandidat na predsedničkim izborima 2024. godine Donald Tramp, rekao je da mu se sviđa ono što je o njemu izjavio ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin je nedavno rekao kako je čuo Trampovu izjavu da bi za nekoliko dana rešio goruće probleme, uključujući ukrajinsku krizu i prokomentarisao da „to ne može da ne raduje, to je dobro“. – Sviđa mi se to što je rekao jer to znači da sam u pravu – rekao je Tramp. On je dodao da bi „doveo Putina u prostoriju, doveo Vladimira Zelenskog u prostoriju i isposlovao bi dogovor“. – Rekao bih određene stvari Putinu, rekao bih određene stvari Zelenskom – naveo je Tramp, ne