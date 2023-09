Dačić: Vučićev govor najjači govor nekog srpskog predsednika u UN

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je večeras da je današnji govor predsednika Aleksandra Vučića najjači govor koji je održao neki srpski predsednik na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i ocenio da je ovo veoma značajan dan za Srbiju, jer je istakla privrženost principima Povelje UN i jasno predstavila svoju poziciju kad je reč o najvažnijem pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje.

On je u izjavi za Tanjug na marginama 78. zasedanja Generalne skupštine UN istakao da misli da je to za Srbiju od krucijalnog značaja, zato što je, kako je naveo, Vučić sažeo glavni problem, a to je tumačenje principa zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta dvostrukim standardima. - Sa aspekta desetogodišnjeg iskustva kao premijera i ministra spoljnih poslova, slušajući govore pre toga, mogu da kažem da je ovo najbolji i najjači govor koji je održao neki