Slavna manekenka bila u kandžama droge, pa se srušila na sceni: "Ubijala sam se zbog trauma iz detinjstva"

Naomi je uspela da se izbori sa zavisnošću

Slavna manekenka Naomi Kembel ima karijeru o kojoj mnogi mogu samo da sanjaju, međutim njen put nije bio nimalo lak. Naomi je otkrila da je drogom pokušavala da izleči traume iz detinjstva, ali to nije urodilo plodom. - Jedna od stvari koje sam pokušavala da prikrijem bila je tuga. Zavisnost je takva. Opasna stvar, stvarno jeste. Misliš da će to izlečiti ranu, ali neće. To može izazvati jako veliki strah i anksioznost - rekla je najpre, prenosi Daily Mail, a zatim