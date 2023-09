U ponedeljak počinje isplata 10.000 dinara za decu: Jednokratna uplata za više od milion mladih

U ponedeljak počinje isplata 10.000 dinara jednokratne pomoći za decu.

Ministar finansija Siniša Mali za RTS kaže da se prijavilo 635.000 roditelja i staratelja, te da će novac dobiti 1,1 milion dece. "Sutra ćemo isplatiti za pola miliona dece, preostali će novac dobiti u utorak", naveo je Mali. Ovu pomoć dobijaju deca do 16 godina. Prethodno je rečeno da će novac biti isplaćen najkasnije do 1. oktobra. Po rečima ministra, to je samo jedna u nizu pomoći koje je preduzela država tokom ekonomske krize.