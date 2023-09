Mali: Prosečna penzija od 2024. biće 390 evra, a plata od decembra 840 evra

U Srbiji će od 1. januara naredne godine prosečna penzija biti 390 evra, a već od decembra ove godine prosečna plata iznosiće 840 evra, izjavio je danas ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.

On je za RTS rekao da je država potpuno u dinamici da do kraja 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude preko 1.000 evra, a prosečna penzija od 430 do 450 evra. Mali je podsetio da je više od 200.000 zaposlenih u javnom sektoru, odnosno prosvetari, medicinske sestre i tehničari, kao i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite, već dobilo prvi deo plate za septembar uvećan za 5,5 odsto, dok su plate u celom javnom sektoru povećane za 12,5 odsto 1. januara ove