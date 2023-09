CIA sprema novi projekat: Uvode sopstveni model veštačke inteligencije

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) se priprema da uvede u upotrebu funkciju koja je srodna programu OpenAI koji će koristiti veštačku inteligenciju (AI) da bi analitičarima omogućio bolji pristup inteligenciji otvorenog koda, preneo je Blumberg.

„Prešli smo put od novina i radija, do novina i televizije, do novina i kablovske televizije, do interneta, do velikih podataka, samo nastavljamo u tom pravcu“, rekao je direktor Odeljenja za otvorene izvore CIA Rendi Nikson. Kako prenosi agencija, reč je o široj vladinoj kampanji da se iskoristi moć AI, kako bi se takmičila sa Kinom, koja nastoji da postane globalni lider u ovoj oblasti do 2030. Taj AI alat će omogućiti korisnicima da vide originalni izvor