CIA uvodi sopstveni model veštačke inteligencije

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) sprema se da pokrene funkciju sličnu programu OpenAI koja će koristiti veštačku inteligenciju (AI) da bi analitičarima omogućila bolji pristup inteligenciji otvorenog koda.

To je deo šire vladine kampanje da iskoristi moć veštačke inteligencije u takmičenju sa Kinom, koja nastoji da postane globalni lider u ovoj oblasti do 2030, a nakon kritika da se taj izvor sporo koristi, prenosi Blumberg. “Prešli smo put od novina i radija, novina i televizije, novina i kablovske televizije, do interneta i velikih podataka, samo nastavljamo u tom pravcu. Moramo pronaći iglu u plastu sena“, rekao je direktor CIA odeljenja "Open-Source Enterprise"