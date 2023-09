Još jedan topao dan pred nama: Posle svežeg jutra, pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti uglavnom stabilno, suvo i toplo vreme

U Srbiji će danas, posle svežeg jutra, u većem delu zemlje tokom dana biti pretežno sunčano, dok će samo na krajnjem jugu i jugoistoku biti malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 15 C, a najviša dnevna od 24 do 28 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura