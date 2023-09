„Zabrinjavajuće `manijakalno ponašanje` predsednika Republike“: Sagovornici Danasa o novim Vučićevim napadima na našu redakciju

Istog dana kada su redakciji stigle brojne pretnje, uključujući i onu da „posle spaljivanja neće ni pomena biti od njih“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u udarnom terminu na RTS-u “obračunavao” sa našim tekstovima, poručivši građanima kako mi želimo da “uništimo Srbiju”. “Pustite to što mene napadate, ali što to radite svojoj zemlji? Mislite da sam ja tema i meta zato što sam ružan, debeo ili ne znam kakav? Ne, već je tema i meta Srbija, da bude uništena. To