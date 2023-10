Ujutro oblačno, do kraja dana razvedravanje! Evo šta nas čeka u prvoj nedelji oktobra

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, do 25 stepeni.

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, do 25 stepeni. Srbija: U noći ka nedelji i u nedelju prolazna oblačnost se premešta od severa ka jugu i može uzrokovati retku pojavu kratkotrajne kiše, pre svega na zapadu i jugu Srbije. Dnevna temperatura u padu u odnosu na subotu za 3°C do 5°C. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna od 22°C do 25°C. Uveče suvo. Beograd: U nedelju