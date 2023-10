Samo u jednom kraju Srbije danas suvo, u ostalim kiša, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom

Maksimalna dnevna temperatura biće do 24 stepena

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno vreme, uz toplije jutro, ali svežije tokom dana. Na severu će biti suvo, u ostalim predelima ponegde sa slabom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan, na istoku Srbije i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8°C na jugu do 16°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u nedelju promenljivo oblačno, uz toplije jutro, ali će tokom dana biti svežije. Duvaće umeren do pojačan