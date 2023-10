Požar u noćnom klubu u Španiji, najmanje 13 poginulih (VIDEO)

Najmanje 13 osoba je poginulo u požaru u noćnom klubu u gradu Mursiji na jugoistoku Španije, saopštile su vlasti, prenosi BBC.

Požar je izbio u popularnom noćnom klubu Teatre, koji se nalazi u oblasti Atalajas, oko 6 sati po lokalnom vremenu. At least six people die in a fire at a nightclub in the Spanish city of Murcia, authorities say #Murcia #Spain #NightClub pic.twitter.com/vlGWjBR7Od — mishikasingh (@mishika_singh) October 1, 2023 Video koji se deli na društvenim mrežama prikazuje plamen iznad zgrade i gust, taman dim. Službe hitne pomoći tragaju za osobama koje su nestale i koje su