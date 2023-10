Ponoš na izbornoj skupštini: SNS odustaje od Kosova

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš poručio je danas da opozicija mora da sarađuje, i leva i desna, jer onom ko ide sa Srpskom naprednom strankom (SNS), posebno po pitanju politike prema Kosovu, nije ni do evropskog puta, ni do Kosova, ni do Srbije.

Moramo da se bolje organizujemo i sarađujemo, bez obzira kad će biti izbori. Mi ćemo uraditi ono što je do nas i pokrenuti Srbiju srcem. Pridružite nam se u tome, rekao je Ponoš u svečanom delu prve izborne Skupštine SRCE, kojoj je prisustvovao jedan deo lidera i poslanika proevropske opozicije. On je konstatovao da je svaki dan pod vlašću Aleksandra Vučića kao „teška godina“ i da je zato smisao bavljenja politikom da se sa zemlje „skine jaram, koji personilizuje