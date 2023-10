Obraćanje Vučevića i Mojsilovića: Ako vojska dobije naredbu da uđe na KiM, to će i izvršiti (VIDEO)

Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obraćaju se danas na konferenciji za medije u Domu Vojske Srbije, na kojoj će biti demantovane laži koje je izrekao ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjaj Svečlja.

General je u početku demantovao sve navode, naročito one iz Vašingtona i Brisela o prekomernom angažovanju VS na administrativnoj liniji. - Obaveštavam vas da u skladu sa naređenjim vrhovnog komandanta nije bilo podizanja pune borbenosti VS, već samo pojačano prisustvo u kopnenoj zoni bezbednosti i u zahvatu administrativne linije. Nakon izbijanja bezbednosne krize, VS je poštujući i sprovodeći naređenja, podigla je prisustvo u zahvatu kopnene zone bezbednosti. 25.