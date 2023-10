Hladno, pa toplo: Kakvo nas vreme u Srbiji danas očekuje?

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a maksimalna dnevna temperatura biće od 24 do 28 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti hladno, ponegde po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do 13, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće od 10 do 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.