Desetine građana ispred zgrade policije u Čačku zbog hapšenja aktivista

Više desetina građana protestovalo je večaras ispred zgrade čačanske policije zbog hapšenja trojice građanskih i ekoloških aktivista koji su danas protestovali protiv izgradnje staklenog vidikovca na planini Kablar kod Čačka. Oni su tražili da odmah budu pušteni Miloš Kuvekalović i Vladimir Milivojević iz Čačka i predsednik ekološte organizacije "Sačuvajmo Dobrinje i okolinu" Dragan Simović, koji se od tenutka hapšenja nalaze u policijskoj stanici. Oni su uzvikivali "Puštajte nam decu", "Kome ste dali zakletvu policijo, kome služite". Posle sat protestovanja nekoliko građana je blokiralo ulicu pored policijske stanice, tako što su seli na kolovoz. Građani su na protestu nosili transparente "Čačak protiv nasilja", "Profit je prolazan, Kablar je večan" i " Na visoko podigli se sutereni - Dis". Sa građanima koji protestuju u Čačku je i narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta koji je rekao novnarima da je njemu i drugim građanskim i ekološkim aktivistima danas bilo zabranjeno keretanje po Kablaru. {Related:191587} "Gospođica sa Dedinja, puna kao brod dok narod nema šta da jede, otvara neku platformu za 1,5 miliona evra na Kablaru, a pre toga kasapi šumu svuda po Srbiji", rekao je Jovanović. On je ocenio da je lako sa obezbeđenjem doći na Kablar. "Mi smo danas hteli samo da stanemo isped nje i da je pitamo šta radiš to, bre. Da pitamo po kom to zakonu radiš, hoće ovi ljudi nešto da ti kažu, a dobili smo pendrek u glavu", rekao je Jovanović. On je ocenio da je jedino mesto okupljanja ljudi u Čačku i u Beogradu - zatvor. "Šta rade ovi aktivisti u zatvoru? To je Srbija Aleksandara Vučića, gde će svako biti brutalno kaženjen, premlaćen, uhapšen, zatvoren samo zato što želi da mu ostane njegova planina, njegova reka, čist vazduh, njegova zemlja", rekao je Jovanović. Predsednica Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS) Ljiljana Bralović rekla je agenciji Beta da je hapšenje građanskih aktivista direktan napad na SEOS. "Ova trojica mladića nisu otišli u maskirnim uniformama kao Radojičić, nisu otišli naoružani, niti da se sa nekim tuku, već da po svom Ustavnom pravu izraze nezadovoljstvo što se ruši vrh Kablara. Država objavljuje rat običnom narodu sa ovakvim gestom", rekla je Bralović.

(Beta, 10.04.2023)