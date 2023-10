Izabrana v.d. direktorka OŠ „Vladislav Ribnikar“: Podrška Saveta roditelja

Olga Mitrović, učiteljica iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ biće nova v.d. direktorka te škole.

To je za Danas potvrdio Igor Đorđević, predsednik Saveta roditelja „Ribnikara", koji napominje da je ona izabrana na predlog nastavničkog veća i da je to podržao i Savet roditelja. Mitrović još nije uručeno rešenje o imenovanju, a očekuje se da to bude urađeno danas ili sutra. Prema nezvaničnim saznanjima Danasa, nova v. d. direktorka bi sutra trebalo da stupi na dužnost. Prethodna v. d. direktorka Anđela Petrović je podnela ostavku na lični zahtev.