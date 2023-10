Izborna taktika ili strah od poraza: Zašto neće biti izbora u beogradskim opštinama?

Beograđani će u decembru glasati za novi saziv gradskog parlamenta nakon što je gradonačelnik Aleksandar Šapić podneo ostavku, očekuje se i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali je izvesno da na biračkim mestima ovog puta neće biti glasačkih listića sa imenima kandidata za odbornike u beogradskim opštinama.

Vanredni lokalni izbori biće održani u četrdesetak gradova i opština čiji su čelnici podneli ostavke do 2. oktobra, a to nije učinio niti jedan predsednik neke od 17 gradskih opština u Beogradu. Po svemu sudeći, izbori za odbornike beogradskih opština sačekaće redovan termin, a to je period između početka juna i kraja avgusta sledeće godine. Treba istaći da vanredne lokalne izbore, izuzev beogradskih, nije tražila ni opozicija, iako se čini da je „jednim udarcem