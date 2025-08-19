Od četvrtka promenljivo i nestabilno vreme

Zoom UE pre 1 sat
Od četvrtka promenljivo i nestabilno vreme

U utorak pretežno sunčano i umereno toplo, osim na ujutro na istoku i jugoistoku gde se uz promenljivu oblačnost, tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 28 do 31 stepen.

Sreda: Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 80%. Četvrtak: Promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih pravaca, u drugom delu dana u pojačanju i skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 29 do 34 stepena. Upozorenja: Tmax ≥
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Sveže jutro, u jednom mestu izmereno 9 stepeni: Upozorenje RHMZ: Pljuštaće u ovim delovima Srbije, a onda temperature skaču

Sveže jutro, u jednom mestu izmereno 9 stepeni: Upozorenje RHMZ: Pljuštaće u ovim delovima Srbije, a onda temperature skaču

Blic pre 21 minuta
Letu je došao kraj i neće se vraćati: Vremenska prognoza do kraja avgusta jasno pokazuje kakvo će vreme biti

Letu je došao kraj i neće se vraćati: Vremenska prognoza do kraja avgusta jasno pokazuje kakvo će vreme biti

Nova pre 31 minuta
Sveže jutro, u jednom mestu izmereno 9 stepeni: Upozorenje RHMZ: Pljuštaće u ovim delovima Srbije, a onda temperature skaču

Sveže jutro, u jednom mestu izmereno 9 stepeni: Upozorenje RHMZ: Pljuštaće u ovim delovima Srbije, a onda temperature skaču

Blic pre 21 minuta
Početkom septembra 35 stepeni, a od ovog datuma nagli obrt: Prognoza Ivana Ristića, evo kad ulazimo u jesen

Početkom septembra 35 stepeni, a od ovog datuma nagli obrt: Prognoza Ivana Ristića, evo kad ulazimo u jesen

Mondo pre 26 minuta
Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 30 stepeni

Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 30 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 36 minuta
Novosađani, pred vama topao i promenljivo oblačan dan

Novosađani, pred vama topao i promenljivo oblačan dan

Radio 021 pre 1 sat
(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas je Preobraženje Gospodnje a ovo su stara verovanja vezana za današnji dan! Preobraženje Gospodnje

Danas je Preobraženje Gospodnje a ovo su stara verovanja vezana za današnji dan! Preobraženje Gospodnje

Volim Zrenjanin pre 1 minut
Zašto se ne uvede četvorodnevna radna nedelja, a dobra je za zdravlje

Zašto se ne uvede četvorodnevna radna nedelja, a dobra je za zdravlje

BBC News pre 51 minuta
Od četvrtka promenljivo i nestabilno vreme

Od četvrtka promenljivo i nestabilno vreme

Zoom UE pre 1 sat
Sveže jutro, u jednom mestu izmereno 9 stepeni: Upozorenje RHMZ: Pljuštaće u ovim delovima Srbije, a onda temperature skaču

Sveže jutro, u jednom mestu izmereno 9 stepeni: Upozorenje RHMZ: Pljuštaće u ovim delovima Srbije, a onda temperature skaču

Blic pre 21 minuta
Letu je došao kraj i neće se vraćati: Vremenska prognoza do kraja avgusta jasno pokazuje kakvo će vreme biti

Letu je došao kraj i neće se vraćati: Vremenska prognoza do kraja avgusta jasno pokazuje kakvo će vreme biti

Nova pre 31 minuta