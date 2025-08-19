Od četvrtka promenljivo i nestabilno vreme
Zoom UE pre 1 sat
U utorak pretežno sunčano i umereno toplo, osim na ujutro na istoku i jugoistoku gde se uz promenljivu oblačnost, tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 28 do 31 stepen.
Sreda: Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 80%. Četvrtak: Promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih pravaca, u drugom delu dana u pojačanju i skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 29 do 34 stepena. Upozorenja: Tmax ≥