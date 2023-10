U ovim delovima Srbije temperature danas idu i do 24 stepena: Očekuju se i povremene padavine

Na istoku Srbije će duvati jak severozapadni vetar

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Jutarnja temperatura od 9°C na jugu i jugoistoku do 17°C na severozapadu Srbije, maksimalna dnevna od 19 do 24°C. U Beogradu u utorak promenljivo oblačno, uz ređu pojavu slabe kiše. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 16°C, maksimalna dnevna 20°C. (Telegraf.rs)