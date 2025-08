Vreo petak U Srbiji, a onda šok! Grmljavina i grad donose nagli preokret!

U Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, dok će se krajem vikenda javiti naoblačenje sa kišom, pljuskovima i mogućim vremenskim nepogodama.

U Srbiji će u petak biti pretežno sunčano i još malo toplije, sa slabim do umerenim južnim i jugoistočnim vetrom. Jutarnje temperature kretaće se od 12 do 17 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura biti između 28 i 32 stepena. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 17 stepeni, dok će dnevni maksimum dostići oko 31 stepen. Vreme narednih dana U subotu će