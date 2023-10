Jutro hladno, a po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 21 do 27 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, bez padavina sa temperaturom oko 25 stepeni.