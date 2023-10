"Dođu neka smutna vremena kad se talog podigne": Vučić: Za ljude je da im čestitate kad pobede na izborima, ostalo je još samo da pobede (video)

- Sve su u pravu. Dođu neka smutna vremena kad se talog podigne. Za ljude je da kad izgube izbore i da ne kukaju, već da čestitaju protivniku. Čestitam im unapred. Ostaje samo sitnica, da se prebroje glasovi, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ti ljudi veruju u magijsku moć sopstvenih laži. To je kao ovo, dobri su im oni koji su obećali da će da izgrade nešto, a nisu ni metar izgradili, a ne valjaju oni koji su to izgradili i rekli da će sve to što oni nisu izgradili da urade - rekao je Vučić, upitan da prokomentariše tvrdnje opozicije da "SNS čak ni sa SPS ne dobija izbore u Srbiji i da tek u Beogradu nema nikakve šanse". - Borićemo se za istinu, borićemo se da ne pobede laž, bezobzirnost i kriminal -