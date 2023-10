Autoput Ruma-Šabac otvoren za saobraćaj danas od 18 sati, besplatno do Nove godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da će autoput Ruma-Šabac biti otvoren za saobraćaj večeras u 18 sati i da će korišćenje biti besplatno do Nove godine.

Vučić je novinarima prilikom obilaska tog autoputa rekao da će potom cena korišćenja deonice Ruma-Šabac biti 100 dinara, 270 dinara je za deonicu Beograd-Šabac, a 170 dinara je Beograd-Ruma. Deonica autoputa Ruma-Šabac dugačka je 24,6 kilometara, a ima i nov most preko Save od 1,3 kilometra. U izgradnji je brza saobraćajnica od Šapca do Loznice dužine 53,8 kilometra koja treba da bude završena do kraja 2024. godine. Ugovor za izgradnju autoputa Ruma-Šabac i brze