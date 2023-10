U Srbiji će ujutru biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od četiri do 15, a najviša od 25 na istoku do 30 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će nakon svežeg jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 10 do 15, a najviša oko 29 stepeni.