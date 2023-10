Danas sunčano i toplo, do 30 °C

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo će ujutru po kotlinama, dolinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije biti kratkotrajne magle.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 15 °C, a najviša od 25 °C na istoku do 30 °C na zapadu Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će, nakon svežeg jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 °C, a najviša oko 29 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u nedelju doći do jačeg naoblačenja s kišom, lokalnim