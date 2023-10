Šumer: Senat će hitno usvojiti paket vojne pomoći za Izrael

Lider većine u američkom Senatu, demokrata Čak Šumer rekao je danas da će Senat hitno usvojiti paket vojne pomoći za Izrael u ratu protiv Hamasa. On je tokom posete Izraelu istakao da su izraelski lideri jasno stavili do znanja da im je hitno potrebna pomoć, a posebno dodatni presretači za protivraketni odbrambeni sistem Gvozdena kupola, kao i precizna municija.

Šumer je rekao da je dvostranačka grupa senatora koji su posetili Izrael hitno prebačena u sklonište u Tel Avivu zbog raketnog napada Hamasa. On je na društvenim mrežama postavio fotografiju na kojoj se vide on i republikanski senator Mit Romni iz američke države Jute u skloništu, preneo je AP, - To vam pokazuje kroz šta Izraelci moraju da prođu. Moramo pružiti Izraelu potrebnu podršku da se odbrani - napisao je Šumer na platformi X (Tviter). Šumer, kako navodi AP,